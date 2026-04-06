14:59  06 апреля
В Тернопольской области посреди дня трагически погибла пенсионерка
12:53  06 апреля
В Ровенской области второй день продолжаются поиски 4-летнего мальчика
10:15  06 апреля
В Одессе 6 апреля объявили Днем траура
06 апреля 2026, 15:55

В Сухопутных войсках рассказали, чем грозят нападения на работников ТЦК

06 апреля 2026, 15:55
иллюстративное фото: из открытых источников
Если нападения на военных ТЦК и СП будут продолжаться, они могут просто отказаться от службы

Как передает RegioNews, об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик.

По его мнению, государство и общество должны думать, в первую очередь, о защите от врага.

"Должно существовать понимание, что та мобилизация, которую мы осуществляем, гораздо корректнее и менее интенсивна, чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях. Зато у нас есть нападения на военнослужащих, это лишь усугубляет ситуацию. Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК и СП завтра будет еще что-то", – отмечает Подик.

По его словам, если ситуация не изменится, военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК.

Ранее народный депутат Федор Вениславский призвал усилить мобилизацию в больших городах. Речь идет, в частности, о Киеве, Одессе и Харькове.

ТЦК Сухопутные войска мобилизация бусификация армия
Четкие сроки службы невозможны без усиления мобилизации – омбудсман
06 апреля 2026, 11:53
В одной из частей обнаружили 2000 непригодных к боевым задачам военных
06 апреля 2026, 07:56
Буданов объяснил, почему проблемы с мобилизацией решить не удастся
03 апреля 2026, 22:49
Все новости »
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
После обстрелов РФ в Одессе: трое погибших и 16 раненых, спасательные работы завершены
06 апреля 2026, 15:50
РФ атаковала дроном учебное заведение в Харькове
06 апреля 2026, 15:33
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
06 апреля 2026, 15:30
В Киеве ввели экстренные отключения света
06 апреля 2026, 15:19
РФ атаковала Херсон, четыре человека получили ранения
06 апреля 2026, 15:11
В Тернопольской области посреди дня трагически погибла пенсионерка
06 апреля 2026, 14:59
Неделя под ударами: 2800 дронов и 1350 авиабомб РФ по всей Украине
06 апреля 2026, 14:56
В Винницкой области задержали чиновника ТЦК, снимавшего с розыска на 3000 долларов
06 апреля 2026, 14:41
Буковель, крестины и вечеринки: чиновники газовой отрасли разворовали миллионы - прокуратура
06 апреля 2026, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »