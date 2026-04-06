В Сухопутных войсках рассказали, чем грозят нападения на работников ТЦК

Если нападения на военных ТЦК и СП будут продолжаться, они могут просто отказаться от службы

Как передает RegioNews, об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик.

По его мнению, государство и общество должны думать, в первую очередь, о защите от врага.

"Должно существовать понимание, что та мобилизация, которую мы осуществляем, гораздо корректнее и менее интенсивна, чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях. Зато у нас есть нападения на военнослужащих, это лишь усугубляет ситуацию. Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК и СП завтра будет еще что-то", – отмечает Подик.

По его словам, если ситуация не изменится, военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК.

Ранее народный депутат Федор Вениславский призвал усилить мобилизацию в больших городах. Речь идет, в частности, о Киеве, Одессе и Харькове.