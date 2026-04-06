06 квітня 2026, 15:55

У Сухопутних військах розповіли, чим загрожують напади на працівників ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Якщо напади на військових ТЦК та СП триватимуть, вони можуть просто відмовитися від служби

Як передає RegioNews, про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік.

На його думку, держава і суспільство мають думати в першу чергу про захист від ворога.

"Має існувати розуміння, що та мобілізація, яку ми здійснюємо, набагато коректніша та менш інтенсивна за примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Натомість ми маємо напади на військовослужбовців, це лише погіршує ситуацію. Люди беруть в руки холодну зброю, був випадок, коли намагалися підірвати військових, що служать в ТЦК та СП, завтра буде ще щось", – зазначає Подік.

За його словами, якщо ситуація не зміниться, то військовослужбовці можуть просто не захотіти продовжувати проходити службу в ТЦК.

Раніше народний депутат Федір Веніславський закликав посилити мобілізацію у великих містах. Йдеться зокрема про Київ, Одесу та Харків.

ТЦК Сухопутні війська мобілізація бусифікація армія
Чіткі терміни служби неможливі без посилення мобілізації – омбудсманка
06 квітня 2026, 11:53
В одній із частин виявили 2000 непридатних до бойових завдань військових
06 квітня 2026, 07:56
Буданов пояснив, чому проблеми із мобілізацією вирішити не вдасться
03 квітня 2026, 22:49
Всі новини »
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
На Миколаївщині перекинулася автоцистерна із 35 тоннами олії
06 квітня 2026, 16:47
В Одесі вводять трудову повинність: кого і для чого залучатимуть
06 квітня 2026, 16:46
До 15 років ув’язнення засудили агента РФ, який готував теракт на Київщині
06 квітня 2026, 16:39
У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт
06 квітня 2026, 16:23
Після обстрілів РФ в Одесі: троє загиблих і 16 поранених, рятувальні роботи завершено
06 квітня 2026, 15:50
РФ атакувала дроном навчальний заклад у Харкові
06 квітня 2026, 15:33
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
06 квітня 2026, 15:30
У Києві запровадили екстрені відключення світла
06 квітня 2026, 15:19
РФ атакувала Херсон, четверо людей отримали поранення
06 квітня 2026, 15:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
