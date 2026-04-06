У Сухопутних військах розповіли, чим загрожують напади на працівників ТЦК

Якщо напади на військових ТЦК та СП триватимуть, вони можуть просто відмовитися від служби

Як передає RegioNews, про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік.

На його думку, держава і суспільство мають думати в першу чергу про захист від ворога.

"Має існувати розуміння, що та мобілізація, яку ми здійснюємо, набагато коректніша та менш інтенсивна за примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Натомість ми маємо напади на військовослужбовців, це лише погіршує ситуацію. Люди беруть в руки холодну зброю, був випадок, коли намагалися підірвати військових, що служать в ТЦК та СП, завтра буде ще щось", – зазначає Подік.

За його словами, якщо ситуація не зміниться, то військовослужбовці можуть просто не захотіти продовжувати проходити службу в ТЦК.

Раніше народний депутат Федір Веніславський закликав посилити мобілізацію у великих містах. Йдеться зокрема про Київ, Одесу та Харків.