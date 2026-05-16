16 мая 2026, 09:14

Силы ПВО обезвредили 269 из 294 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину

В ночь на 16 мая РФ атаковала Украину 294 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.00 силы ПВО уничтожили или подавили 269 российских беспилотников на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 16 мая 2026 года

Напомним, 15 мая в Херсоне российские оккупанты атаковали автомобиль волонтеров общественной организации "Искра Добра", которые доставляли горячие обеды местным жителям. В результате атаки пострадали два человека.

