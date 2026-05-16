16 мая 2026, 09:41

Удар по югу Одесщины: враг ударил по пятиэтажке и портовой инфраструктуре

Фото: ОВА
В ночь на 16 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала жилая и портовая инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Вражеский дрон попал в пятиэтажный дом – поврежден фасад, выбиты окна, загорелись балконы и магазин автозапчастей на первом этаже.

Также поврежден одноэтажный дом – травмы получили два человека.

Кроме жилищного сектора, из-за обстрела получила повреждения портовая инфраструктура – складское помещение и административное здание, где выбило стекла.

Также зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА на территорию учебного заведения.

На местах работают коммунальщики и экстренные службы, которые помогают жителям и ликвидируют последствия обстрела. Правоохранители документируют факты очередной атаки на гражданское население.

Напомним, в ночь на 16 мая РФ атаковала Украину 294 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях.

