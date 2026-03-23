Украинские защитники уничтожили редкий российский беспилотник стоимостью $400 тысяч
Экипажи подразделения "Стрикс" уничтожили дорогой и редкий российский дрон "Скат 450М"
Об этом сообщило подразделение, обнародовав соответствующее видео, передает RegioNews.
Примерная стоимость одного такого комплекса составляет около 400 тысяч долларов.
За все время полномасштабного вторжения украинским военным удалось уничтожить всего от 10 до 20 единиц таких бортов врага.
"Скат 450М" – российский дрон для глубокой аэроразведки и наведения ОТРК "Искандер". Оснащен оптикой и тепловизором.
Напомним, ранее украинские пограничники поразили российский комплекс наблюдения "Муром-П" стоимостью 50 тысяч долларов.
