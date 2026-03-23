Про це повідомив підрозділ, оприлюднивши відповідне відео, передає RegioNews.

Орієнтовна вартість одного такого комплексу становить близько 400 тисяч доларів.

За весь час повномасштабного вторгнення українським військовим вдалося знищити лише від 10 до 20 одиниць таких бортів ворога.

"Скат 450М" – російський дрон для глибокої аеророзвідки та наведення ОТРК "Іскандер". Оснащений оптикою і тепловізором.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники уразили російський комплекс спостереження "Муром-П" вартістю 50 тисяч доларів.