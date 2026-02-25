13:36  25 февраля
Детали исчезновения украинца Игоря Комарова на Бали: что рассказала полиция
13:48  25 февраля
На Полтавщине школьный автобус съехал в кювет: трое детей травмированы
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 16:18

На правом берегу Киева постепенно возобновляют работу электротранспорта

25 февраля 2026, 16:18
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С 26 февраля в столице постепенно возобновляют работу электротранспорта, в том числе на правом берегу. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации в энергосистеме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

В ведомстве добавили, что движение трамваев и троллейбусов на левом берегу и соединяющие оба берега столицы маршруты смогут восстановить, если не будет новых повреждений инфраструктуры, а ситуация в энергосистеме будет становиться еще лучше. В то же время на левом берегу увеличат количество автобусов, дублирующих маршруты электротранспорта.

Итак, завтра, 26 февраля, возобновляют работу:

  • троллейбусы №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;
  • трамваи №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Также за счет высвобождения подвижного состава, дублировавшего маршруты электротранспорта на правом берегу, возобновят движение автобусы, работа которых временно была прекращена. Речь идет о маршрутах №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

В то же время возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега, произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при отсутствии новых повреждений инфраструктуры.

Напомним, на днях в украинской столице произошел транспортный коллапс из-за снегопада и скользких дорог. Основными причинами осложнений стали мелкие ДТП и большегрузный транспорт, который не может преодолеть скользкие подъемы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев транспорт экономика КГГА
В Киеве предприниматель "под прикрытием" выполнения оборонных заказов корректировал атаки россиян
25 февраля 2026, 10:28
Напал с канцелярским ножом: в Киеве мужчина изуродовал лицо 17-летнему парню
25 февраля 2026, 09:43
В Киеве будут судить мужчину, ограбившего 22-летнего ветерана ВСУ на протезе
25 февраля 2026, 08:38
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
25 февраля 2026, 15:59
Разворовывались миллиарды на оборонке: СБУ задержала Командующего логистикой Командование Воздушных Сил ВСУ
25 февраля 2026, 15:45
В Днепре военный взорвал гранату у многоэтажки
25 февраля 2026, 15:30
Выплаты, отпуска, стаж: Рада приняла закон о соцзащите военнослужащих
25 февраля 2026, 14:54
Бывший заместитель Ермака предстанет перед судом за коррупционные преступления
25 февраля 2026, 14:36
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
25 февраля 2026, 14:13
Подозрение получила 18-летняя харьковчанка, которая "заманила" полицию на место теракта во Львове
25 февраля 2026, 13:55
На Полтавщине школьный автобус съехал в кювет: трое детей травмированы
25 февраля 2026, 13:48
В Киевской области мужчина скрывал взрывчатку для россиян
25 февраля 2026, 13:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »