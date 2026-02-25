На правом берегу Киева постепенно возобновляют работу электротранспорта

иллюстративное фото: из открытых источников

С 26 февраля в столице постепенно возобновляют работу электротранспорта, в том числе на правом берегу. Это стало возможным благодаря улучшению ситуации в энергосистеме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

В ведомстве добавили, что движение трамваев и троллейбусов на левом берегу и соединяющие оба берега столицы маршруты смогут восстановить, если не будет новых повреждений инфраструктуры, а ситуация в энергосистеме будет становиться еще лучше. В то же время на левом берегу увеличат количество автобусов, дублирующих маршруты электротранспорта.

Итак, завтра, 26 февраля, возобновляют работу:

троллейбусы №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;

трамваи №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Также за счет высвобождения подвижного состава, дублировавшего маршруты электротранспорта на правом берегу, возобновят движение автобусы, работа которых временно была прекращена. Речь идет о маршрутах №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

В то же время возобновление движения электротранспорта на левом берегу и маршрутов, соединяющих оба берега, произойдет после дальнейшего улучшения ситуации в энергосистеме и при отсутствии новых повреждений инфраструктуры.

Напомним, на днях в украинской столице произошел транспортный коллапс из-за снегопада и скользких дорог. Основными причинами осложнений стали мелкие ДТП и большегрузный транспорт, который не может преодолеть скользкие подъемы.