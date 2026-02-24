14:54  24 февраля
Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
24 февраля 2026, 15:24

В Запорожье представили памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам

24 февраля 2026, 15:24
Читайте також українською мовою
Фото: "Справжнє"
В Запорожье на острове Хортица презентовали три новых оборотных монет из серии "Мы сильные. Мы вместе", которые Нацбанк ввел в обращение 24 февраля 2026 года

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Монеты посвящены трем прифронтовым регионам: Запорожской, Харьковской и Херсонской областям.

Номинал каждой монеты – 10 гривен. Изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс идентичен оборотной монете 10 гривен образца 2018 года, а на реверсе – стилизованная карта Украины с четкими административными границами и выделенной областью, которой посвящена монета.

"На каждой монете выделен один из регионов, которому она посвящена, – Запорожье, Харьковщина, Херсонщина. Чтобы подчеркнуть простую и неоспоримую истину: каждый из них – неотъемлемая часть Украинского государства. Именно такое послание несут в себе наши новые монеты", – пояснил глава Нацбанка.

Дизайн реверса разработала Александра Кучинская, художник аверса и скульптор – Владимир Демьяненко.

Монеты являются законным платежным средством на территории Украины и будут приниматься без ограничений по всем видам платежей. В наличное обращение постепенно введут по 2 млн штук каждой монеты.

Серию положили начало в прошлом году. В нем уже вышли монеты, посвященные Автономной республике Крым, Донецкой и Луганской областям.

По словам Пышного, выпуск оборотных памятных монет этой серии продолжится в течение 2026-2027 годов. Всего в обращение введут 54 млн. монет, посвященных областям Украины.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Украине представили новые памятные 10-гривневые монеты, символизирующие единство страны и напоминающие о ее территориальной целостности. Выпуск монет символически совпал с годовщиной Всеукраинского референдума 1991 года.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
