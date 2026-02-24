В Запорожье представили памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам

Фото: "Справжнє"

В Запорожье на острове Хортица презентовали три новых оборотных монет из серии "Мы сильные. Мы вместе", которые Нацбанк ввел в обращение 24 февраля 2026 года

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Монеты посвящены трем прифронтовым регионам: Запорожской, Харьковской и Херсонской областям.

Номинал каждой монеты – 10 гривен. Изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс идентичен оборотной монете 10 гривен образца 2018 года, а на реверсе – стилизованная карта Украины с четкими административными границами и выделенной областью, которой посвящена монета.

"На каждой монете выделен один из регионов, которому она посвящена, – Запорожье, Харьковщина, Херсонщина. Чтобы подчеркнуть простую и неоспоримую истину: каждый из них – неотъемлемая часть Украинского государства. Именно такое послание несут в себе наши новые монеты", – пояснил глава Нацбанка.

Дизайн реверса разработала Александра Кучинская, художник аверса и скульптор – Владимир Демьяненко.

Монеты являются законным платежным средством на территории Украины и будут приниматься без ограничений по всем видам платежей. В наличное обращение постепенно введут по 2 млн штук каждой монеты.

Серию положили начало в прошлом году. В нем уже вышли монеты, посвященные Автономной республике Крым, Донецкой и Луганской областям.

По словам Пышного, выпуск оборотных памятных монет этой серии продолжится в течение 2026-2027 годов. Всего в обращение введут 54 млн. монет, посвященных областям Украины.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Украине представили новые памятные 10-гривневые монеты, символизирующие единство страны и напоминающие о ее территориальной целостности. Выпуск монет символически совпал с годовщиной Всеукраинского референдума 1991 года.