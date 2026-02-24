14:54  24 февраля
24 февраля 2026, 15:58

Военного РФ будут судить за насилие во время оккупации Киевщины

24 февраля 2026, 15:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
Прокуроры направили в суд обвинительный акт по военнослужащему из России, обвиняемому в жестоком обращении с гражданским населением во время временной оккупации Киевской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в марте 2022 года, когда населенные пункты региона находились под контролем российских войск, обвиняемый воспользовался положением местной женщины, которая не могла позвать на помощь, и совершил насильственные действия сексуального характера.

Военный служил в 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде 36 общевойсковой армии восточного военного округа вооруженных сил России (в/ч № 69647, республика Бурятия).

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Зафиксированные украинскими стражами порядка свидетельствуют, что подобные преступления российских военных используются как метод ведения войны для запугивания гражданского населения.

Напомним, за время полномасштабного вторжения органы прокуратуры задокументировали более 240 000 преступлений агрессии РФ против Украины. Более 210 тыс. из них – военные преступления. Для более чем 200 преступников уже есть приговоры украинских судов.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
