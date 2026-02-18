Переговоры в Женеве: МИД подтвердил договоренность о следующей встрече по мирным усилиям

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: mfa.gov.ua

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтвердил, что стороны договорились о проведении следующей встречи по мирным усилиям

Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Могу также сказать, что есть принципиальная договоренность о следующей встрече, но детали пока раскрывать, по понятным причинам, не будем", – отметил спикер.

Он добавил, что по возвращении украинская делегация предоставит более подробный отчет президенту Украины о переговорах, которые проходили в Женеве, и будет больше информации.

Тихий также подчеркнул важность участия европейских партнеров:

"Мы координируемся с европейскими партнерами наши действия, и это принципиальная позиция Украины, что Европа должна быть вовлечена".

Отдельно в МИД выразили надежду на продолжение процесса обмена военнопленными.

Напомним, в течение 17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что у украинской делегации на переговорах в Женеве возникли разногласия. Это связано с заключением мирного соглашения. По данным издания Economist, представители Украины разделились на два лагеря.

Кроме того, как пишут СМИ, Владимир Зеленский якобы поручил своей команде организовать встречу с российским диктатором в Женеве.

