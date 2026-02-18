СБУ опровергла обыски в кабинете Залужного в 2022 году

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Службе безопасности Украины заявили, что в 2022 году представители ведомства действительно посещали законспирированный командный пункт Валерия Залужного. Впрочем, обысков по факту не проводилось

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Как отметили в ведомстве, тогда еще глава СБУ Василий Малюк и главком ВСУ разъяснили ситуацию и "расставили все точки над "і"".

"По факту никаких обысков или следственных действий со стороны СБУ по этому адресу не произошло. Дополнительно Василий Малюк и Валерий Залужный прокоммуникировали это сразу и лично, ситуация была прояснена", – добавили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что в тот период проводились следственные действия в рамках другого уголовного производства по борьбе с организованной преступностью по большому количеству адресов.

По одному из этих адресов того времени находился законспирированный запасной командный пункт Залужного.

Напомним, ранее эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press рассказал о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским. В частности, о напряжении, возникшем в сентябре 2022 года, когда к временному пункту военного командования в Киеве с обысками пришли сотрудники СБУ.