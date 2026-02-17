19:11  17 февраля
Завтра графики отключения света будут действовать круглосуточно по всей Украине
15:14  17 февраля
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
14:52  17 февраля
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик
17 февраля 2026, 16:57

Разбитые авто и более 6000 травмированных из-за гололеда: киевским чиновникам объявили подозрения

17 февраля 2026, 16:57
Фото: прокуратура
Прокуратура объявила подозрения в служебной халатности руководителям коммунальных предприятий столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В Киеве в результате ненадлежащей работы коммунальных служб по очистке дорог и тротуаров и обработки их средствами против гололедицы в течение декабря 2025 – февраля 2026 года в больницы с жалобами на травмы обратились 6169 человек, среди травмированных 321 ребенок. Госпитализированы 1155 человек, из них дети – 66.

Последствия халатности в районах столицы:

  • Подольский район. Из-за нечищеных дорогпострадали четыре человека получили серьезные травмы. Пожилая женщина и мужчина получили переломы обеих костей голени (расходы по лечению – 57 тыс. и 50 тыс. грн соответственно). Еще одна женщина сломала шейку бедра (45,5 тыс. грн), а другая прохожая получила сложный перелом пяточной кости в трех местах (24,7 тыс. грн на лечение).
  • Голосеевский район. Скользкая дорога привела к серьезным ДТП. Одно авто занесло в столб, другое – в бетонное ограждение. Ущерб водителей составляет почти 1 млн гривен.
  • Святошинский район. Пенсионерка поскользнулась возле бювета, куда пришла за водой. Результат – перелом шейки плечевой кости со смещением. Операция и последующее лечение стоили 240 тыс. гривен.
  • Деснянский район. На тротуаре женщина поскользнулась и упала, получив перелом большеберцовой кости с повреждением коленного сустава – ее ждет операция. На лестнице к подземному переходу еще одна женщина сломала ногу, а другой прохожий – руку.
  • Дарницкий район. С заявлениями обратились семь человек. Среди них – ребенок с переломом ключицы со смещением и пожилая женщина, упавшая при выходе из маршрутки. Пенсионерке из-за сложного перелома голени будут устанавливать металлические винты.
  • Соломенский район. Недалеко от остановки упали двое мужчин. Один сильно изрезал руки разбитым стеклом (он нес пакет с банками), а другой получил перелом позвонка. Потерпевший требует через суд 500 тыс. гривен компенсации от коммунальщиков.
  • Печерский район. На пешеходном переходе мужчина поскользнулся и упал, сломав руку (лечение – 25 тыс. грн). Две женщины получили переломы ног и другие травмы, потратив на медицинскую помощь 89 тыс. и 35 тыс. грн.
  • Днепровский район. Из-за скользких дорог произошли два ДТП с повреждением авто. Кроме того, в разное время травмировались пятеро пешеходов. Среди диагнозов: переломы ребер, тазобедренного сустава и шейки бедра. Люди до сих пор находятся на лечении.
  • Шевченковский район. На тротуаре пенсионерка поскользнулась и упала, получив закрытый перелом голени со смещением (операция и лечение – 40 тыс. грн). Другая женщина сломала запястье со смещением, а девушка-подросток получила разрыв мениска коленного сустава. Еще одного прохожего госпитализировали с переломом голени в трех местах.

"Причиной травм этих людей стала ненадлежащая обработка тротуаров и дорог средствами против гололеда. Все указанные улицы обслуживают столичные коммунальные предприятия", – говорится в сообщении прокуратуры.

Подозрения по статье о служебной халатности (ст. 367 УКУ) получили руководители и исполняющие обязанности руководителей ШЭУ Подольского, Голосеевского, Деснянского, Дарницкого, Соломенского, Печерского и Днепровского районов.

Также подозрения объявили директору КП "Киевводфонд" и руководителю управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района.

Напомним, в Черновцах возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего содержания улиц во время непогоды. Поводом стали многочисленные обращения горожан в больницы с травмами, а также гибель мужчины на одной из улиц города.

непогода подозрение Киев чиновники ДТП халатность гололед травмы
