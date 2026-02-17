Суд продлил арест экспрезидента запорожской "Мотор Сечи" Богуслаева

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал его адвокат Ростислав Кравец, передает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

Как отмечается, Соломенский районный суд Киева в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшего президента запорожской "Мотор Сечи" 87-летнего Вячеслава Богуслаева.

Его адвокат подчеркнул, что его подзащитный – самый старший из всех, кто сейчас содержится в украинских СИЗО и колониях. Однако суд продлил арест Богуслаева еще на 60 суток.

Суд определил залог в размере 665 млн 600 тысяч гривен. Хотя сначала был объявлен залог в 665 тысяч 600 гривен.

Как сообщалось, весной 2025 года в Украине были арестованы активы сына эксголовы "Мотор Сичи" Богуслаева на 500 млн грн. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости. По данным следствия, сын и отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 миллионов долларов. Чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные оффшоры, которыми управлял сын эксглавы "Мотор Сечи".