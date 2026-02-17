19:11  17 февраля
Завтра графики отключения света будут действовать круглосуточно по всей Украине
15:14  17 февраля
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
14:52  17 февраля
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2026, 16:53

Суд продлил арест экспрезидента запорожской "Мотор Сечи" Богуслаева

17 февраля 2026, 16:53
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Суд на треть уменьшил размер залога бывшему президенту АО "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал его адвокат Ростислав Кравец, передает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

Как отмечается, Соломенский районный суд Киева в очередной раз продлил срок содержания под стражей бывшего президента запорожской "Мотор Сечи" 87-летнего Вячеслава Богуслаева.

Его адвокат подчеркнул, что его подзащитный – самый старший из всех, кто сейчас содержится в украинских СИЗО и колониях. Однако суд продлил арест Богуслаева еще на 60 суток.

Суд определил залог в размере 665 млн 600 тысяч гривен. Хотя сначала был объявлен залог в 665 тысяч 600 гривен.

Как сообщалось, весной 2025 года в Украине были арестованы активы сына эксголовы "Мотор Сичи" Богуслаева на 500 млн грн. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости. По данным следствия, сын и отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 миллионов долларов. Чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные оффшоры, которыми управлял сын эксглавы "Мотор Сечи".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Мотор Сич Запорожская область Богуслаєв Вячеслав Олександрович суд арест
На Запорожье в результате российских атак ранены шесть человек
16 февраля 2026, 07:43
На Запорожье из-за атаки российского дрона ранен 5-летний ребенок
14 февраля 2026, 17:58
Россияне ударили дроном по автомобилю на Запорожье: погибла женщина, есть раненый
13 февраля 2026, 10:54
Все новости »
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Галущенко отправили в СИЗО с залогом в 200 миллионов
17 февраля 2026, 19:53
Галущенко рассказал, сколько залога готов заплатить
17 февраля 2026, 19:19
Завтра графики отключения света будут действовать круглосуточно по всей Украине
17 февраля 2026, 19:11
Смертельное столкновение в Киевской области: в ДТП погибла 25-летняя девушка
17 февраля 2026, 18:52
В Киеве в салоне красоты на Печерске загорелся генератор
17 февраля 2026, 18:31
На украинско-молдавской границе в Одесской области ограничат движение транспорта
17 февраля 2026, 18:19
Во Львовской области таможенник организовал канал незаконной переправки лиц за границу
17 февраля 2026, 17:59
Фальшивые паспорта ЕС и "бронь" на железной дороге: в Украине заблокировали еще 6 схем для уклонистов
17 февраля 2026, 17:50
Не допустить ''выборов по-русски''
17 февраля 2026, 17:38
В Бурштыне на Прикарпатье в результате атаки РФ частично приостановлено теплоснабжение
17 февраля 2026, 17:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »