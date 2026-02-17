Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался ребенок

12:37  17 февраля
Корректировал атаки по ТЭЦ: столичный айтишник получил пожизненное заключение
15:14  17 февраля
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
14:52  17 февраля
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик

Фото: полиция
На горнолыжном курорте "Драгобрат" во время катания на тюбинге пострадал ребенок. 10-летний мальчик выехал за пределы трассы и врезался в елку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел 16 февраля около 15:40 в поселке Ясиня. Ребенок получил травмы головы: перелом в лобном участке и отек вокруг глаза. Мальчика госпитализировали в Ивано-Франковскую областную больницу, где он находится с матерью.

Отмечается, что на момент инцидента мальчик находился под наблюдением знакомой семьи, поскольку мать находилась в больнице со вторым сыном.

Правоохранители выявили признаки попытки скрыть нарушение безопасности. К дереву, в которое врезался мальчик, был закреплен матрас. В то же время свидетели и очевидцы рассказали, что защитное покрытие повесили наспех уже после несчастного случая перед самым приездом полиции.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при работах с повышенной опасностью (ч. 1 ст. 272 УКУ). Следователи устанавливают круг лиц, ответственных за сохранность.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении руководству горнолыжного курорта Драгобрат по делу по факту гибели 28-летней туристки. Трагедия произошла в январе 2025 года.

