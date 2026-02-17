В Бурштыне на Прикарпатье в результате атаки РФ частично приостановлено теплоснабжение
Во вторник, 17 февраля, РФ снова атаковала город Бурштын в Ивано-Франковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бурштынский городской совет.
Отмечается, что ситуация в городе под контролем гражданская инфраструктура не пострадала. Однако есть порывы на одном из участков центральной теплосети, в результате чего частично приостановлено теплоснабжение.
"Коммунальные службы уже работают над устранением последствий, чтобы возобновить стабильную работу всех систем. Спасибо каждому, кто сейчас прилагает максимум усилий по безопасности и комфорту общества", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что после российской атаки 7 февраля Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу.
