В Бурштыне на Прикарпатье в результате атаки РФ частично приостановлено теплоснабжение

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 17 февраля, РФ снова атаковала город Бурштын в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бурштынский городской совет.

Отмечается, что ситуация в городе под контролем гражданская инфраструктура не пострадала. Однако есть порывы на одном из участков центральной теплосети, в результате чего частично приостановлено теплоснабжение.

"Коммунальные службы уже работают над устранением последствий, чтобы возобновить стабильную работу всех систем. Спасибо каждому, кто сейчас прилагает максимум усилий по безопасности и комфорту общества", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что после российской атаки 7 февраля Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу.