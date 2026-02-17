19:11  17 февраля
Завтра графики отключения света будут действовать круглосуточно по всей Украине
15:14  17 февраля
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
14:52  17 февраля
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик
17 февраля 2026, 17:26

В Бурштыне на Прикарпатье в результате атаки РФ частично приостановлено теплоснабжение

17 февраля 2026, 17:26
иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 17 февраля, РФ снова атаковала город Бурштын в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бурштынский городской совет.

Отмечается, что ситуация в городе под контролем гражданская инфраструктура не пострадала. Однако есть порывы на одном из участков центральной теплосети, в результате чего частично приостановлено теплоснабжение.

"Коммунальные службы уже работают над устранением последствий, чтобы возобновить стабильную работу всех систем. Спасибо каждому, кто сейчас прилагает максимум усилий по безопасности и комфорту общества", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что после российской атаки 7 февраля Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу.

Российская армия нанесла удары по Прикарпатью: детали от ОВА
17 февраля 2026, 11:16
Россия должна отвечать за агрессию против Украины – Зеленский
17 февраля 2026, 10:55
Галущенко отправили в СИЗО с залогом в 200 миллионов
17 февраля 2026, 19:53
Галущенко рассказал, сколько залога готов заплатить
17 февраля 2026, 19:19
Завтра графики отключения света будут действовать круглосуточно по всей Украине
17 февраля 2026, 19:11
Смертельное столкновение в Киевской области: в ДТП погибла 25-летняя девушка
17 февраля 2026, 18:52
В Киеве в салоне красоты на Печерске загорелся генератор
17 февраля 2026, 18:31
На украинско-молдавской границе в Одесской области ограничат движение транспорта
17 февраля 2026, 18:19
Во Львовской области таможенник организовал канал незаконной переправки лиц за границу
17 февраля 2026, 17:59
Фальшивые паспорта ЕС и "бронь" на железной дороге: в Украине заблокировали еще 6 схем для уклонистов
17 февраля 2026, 17:50
Не допустить ''выборов по-русски''
17 февраля 2026, 17:38
