Экс-заместитель одиозного начальника Одесского областного ТЦК подозревается в незаконном обогащении

Детективы ГБР заочно сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Одесского областного ТЦК и СП в незаконном обогащении и легализации имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в течение 2020–2022 годов чиновник получил активы на общую сумму более 37,7 млн грн, что более чем на 6 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его официальные доходы.

"С целью сокрытия реального владельца, имущество регистрировали на близких лиц – жену, мать, тещу и бабушку жены", – говорится в сообщении.

В частности, установлено приобретение:

пяти автомобилей премиум-класса, среди которых Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а также Mazda CX-5 общей стоимостью более 12 млн грн;

трех жилых домов с земельными участками в пгт Таирово Одесской области общей рыночной стоимостью более 23 млн грн;

более 1,58 млн грн, которые фигурант вносил наличными через терминалы самообслуживания на собственный банковский счет.

Напомним, осенью прошлого года Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения бывшему военному комиссару Одесской области Евгению Борисову – залог в размере 20 млн грн.