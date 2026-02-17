19:11  17 февраля
Завтра графики отключения света будут действовать круглосуточно по всей Украине
15:14  17 февраля
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
14:52  17 февраля
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик
17 февраля 2026, 17:59

Во Львовской области таможенник организовал канал незаконной переправки лиц за границу

17 февраля 2026, 17:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Работник таможни наладил канал незаконного выезда за границу. К противоправной деятельности он привлек знакомого водителя, обеспечивающего перевозку клиентов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, должностное лицо осуществляло оформление и в дальнейшем было привлечено в рамках конфиденциального сотрудничества.

Для реализации схемы использовали паспортные документы пожилых людей. В одном из эпизодов зафиксировано использование паспорта 70-летнего умершего отца таможенника и 77-летнего родственника сообщника-водителя. По предварительным данным, стоимость незаконной переправки составила около 15 тысяч долларов США с человека.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли паспорта, мобильные телефоны, транспортные средства и другие вещественные доказательства.

В настоящее время таможеннику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 1,6 млн гривен и отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщалось, во Львовской области депутат зарабатывал на военнообязанных мужчинах, обещая им влияние на ТЦК за материальное вознаграждение.

коррупционная схема ГПСУ побег за границу Львовская область граница
