Во Львовской области таможенник организовал канал незаконной переправки лиц за границу
Работник таможни наладил канал незаконного выезда за границу. К противоправной деятельности он привлек знакомого водителя, обеспечивающего перевозку клиентов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
По данным следствия, должностное лицо осуществляло оформление и в дальнейшем было привлечено в рамках конфиденциального сотрудничества.
Для реализации схемы использовали паспортные документы пожилых людей. В одном из эпизодов зафиксировано использование паспорта 70-летнего умершего отца таможенника и 77-летнего родственника сообщника-водителя. По предварительным данным, стоимость незаконной переправки составила около 15 тысяч долларов США с человека.
В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли паспорта, мобильные телефоны, транспортные средства и другие вещественные доказательства.
В настоящее время таможеннику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 1,6 млн гривен и отстранена от исполнения служебных обязанностей.
