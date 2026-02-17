Во Львовской области таможенник организовал канал незаконной переправки лиц за границу

иллюстративное фото: из открытых источников

Работник таможни наладил канал незаконного выезда за границу. К противоправной деятельности он привлек знакомого водителя, обеспечивающего перевозку клиентов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, должностное лицо осуществляло оформление и в дальнейшем было привлечено в рамках конфиденциального сотрудничества.

Для реализации схемы использовали паспортные документы пожилых людей. В одном из эпизодов зафиксировано использование паспорта 70-летнего умершего отца таможенника и 77-летнего родственника сообщника-водителя. По предварительным данным, стоимость незаконной переправки составила около 15 тысяч долларов США с человека.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли паспорта, мобильные телефоны, транспортные средства и другие вещественные доказательства.

В настоящее время таможеннику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 1,6 млн гривен и отстранена от исполнения служебных обязанностей.

