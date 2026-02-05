Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Правоохранители сообщили о подозрении 59-летнему мужчине по ч. 4 ст. 153 УК Украины (совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет).

По данным следствия, 9 сентября прошлого года в селе Вороньковка Бучанского района мужчина заманил свою 9-летнюю двоюродную внучку на чердак. Там он заставил ее прикасаться к его половым органам. Девочка вырвалась и рассказала все матери, которая сообщила о преступлении правоохранителям.

Сейчас фигурант находится под стражей. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

