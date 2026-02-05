15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
05 февраля 2026, 11:14

Сексуальное насилие над 9-летней: на Киевщине объявили подозрение двоюродному деду ребенка

05 февраля 2026, 11:14
Иллюстративное фото: из открытых источников
Сейчас злоумышленник находится под стражей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Правоохранители сообщили о подозрении 59-летнему мужчине по ч. 4 ст. 153 УК Украины (совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет).

По данным следствия, 9 сентября прошлого года в селе Вороньковка Бучанского района мужчина заманил свою 9-летнюю двоюродную внучку на чердак. Там он заставил ее прикасаться к его половым органам. Девочка вырвалась и рассказала все матери, которая сообщила о преступлении правоохранителям.

Сейчас фигурант находится под стражей. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Винницкой области 25-летнему мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании 15-летней падчерицы. Ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.

05 февраля 2026
