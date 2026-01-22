19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 19:55

Кілька тисяч за кілограм: в Україні космічні ціни на виноград - що сталось

22 січня 2026, 19:55
Ілюстративне фото
У київських магазинах з'явився виноград, ціна якого сягає кількох тисяч за кілограм. Стало відомо, що відбувається з цінами на популярну ягоду

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 20 січня середня вартість винограду становить 247 гривень за кілограм. При цьому в київських супермаркетах з'явився виноград, який перевищує цей показник більш ніж у десять разів: 3 тисячі гривень за кілограм. Згідно з інформацією на етикетці, продукцію імпортовано з Південної Кореї.

Білий виноград коштує дешевше: упаковка 800 гривень буде коштувати 2 099 гривень. Країною походження також зазначена Південна Корея. Продавці пояснюють таку вартість високими витратами на логістику та зберігання. При цьому в більшості українських торгівельних мереж виноград залишається значно доступнішим. Мінімальні ціни за кілограм в середньому такі:

  • АТБ — 62,99 гривні;
  • Варус — 89,90 гривні;
  • МегаМаркет — 137,70 гривні;
  • Ашан — 217,30 гривні;
  • Метро — 238,16 гривні;
  • Сільпо — 269 гривень;
  • Новус — 269 гривень;
  • Фора — 359,80 гривні.

Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.

22 січня 2026
07 серпня 2025
