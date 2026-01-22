Кілька тисяч за кілограм: в Україні космічні ціни на виноград - що сталось

Ілюстративне фото

У київських магазинах з'явився виноград, ціна якого сягає кількох тисяч за кілограм. Стало відомо, що відбувається з цінами на популярну ягоду

Станом на 20 січня середня вартість винограду становить 247 гривень за кілограм. При цьому в київських супермаркетах з'явився виноград, який перевищує цей показник більш ніж у десять разів: 3 тисячі гривень за кілограм. Згідно з інформацією на етикетці, продукцію імпортовано з Південної Кореї.

Білий виноград коштує дешевше: упаковка 800 гривень буде коштувати 2 099 гривень. Країною походження також зазначена Південна Корея. Продавці пояснюють таку вартість високими витратами на логістику та зберігання. При цьому в більшості українських торгівельних мереж виноград залишається значно доступнішим. Мінімальні ціни за кілограм в середньому такі:

АТБ — 62,99 гривні;

Варус — 89,90 гривні;

МегаМаркет — 137,70 гривні;

Ашан — 217,30 гривні;

Метро — 238,16 гривні;

Сільпо — 269 гривень;

Новус — 269 гривень;

Фора — 359,80 гривні.

