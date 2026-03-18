Укрзализныця отменила прямое скоростное сообщение с Харьковом: что известно

Фото: из открытых источников

С 18 марта скоростные поезда класса "Интерсити" сообщением Харьков – Киев и в обратном направлении будут курсировать только в Полтаву из-за влияния военных действий. Прямое сообщение Харькова со столицей отсутствует

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Отмечается, что вечером 17 марта пассажиры, купившие билеты на рейс Харьков – Киев, получили сообщение об отмене прямого маршрута и необходимости пересадки в Полтаве.

В частности, пассажиры рейса №723 Харьков – Киев, который должен был отправиться 18 марта в 13:12, сообщили о временном ограничении движения со станции Полтава-Южная.

Пассажирам предлагают сесть на поезд №223 Харьков – Полтава в 13:50, а на станции Полтава-Южная пересаживаться на рейс №723 Полтава – Киев.

Представитель ЮЖД в комментарии корреспонденту издания подтвердил, что все поезда Интерсити в Харьков временно не будут курсировать.

Ограничения начинаются с 18 марта.

Пассажирам советуют обращаться в официальные каналы Укрзализныци для получения актуальной информации.

Напомним, 18 марта российские военные атаковали железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области. Вражеский беспилотник попал в тепловоз – возник пожар. В результате атаки травмированы машинист и его помощник.