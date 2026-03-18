18 марта 2026, 09:40

Укрзализныця отменила прямое скоростное сообщение с Харьковом: что известно

18 марта 2026, 09:40
Фото: из открытых источников
С 18 марта скоростные поезда класса "Интерсити" сообщением Харьков – Киев и в обратном направлении будут курсировать только в Полтаву из-за влияния военных действий. Прямое сообщение Харькова со столицей отсутствует

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Отмечается, что вечером 17 марта пассажиры, купившие билеты на рейс Харьков – Киев, получили сообщение об отмене прямого маршрута и необходимости пересадки в Полтаве.

В частности, пассажиры рейса №723 Харьков – Киев, который должен был отправиться 18 марта в 13:12, сообщили о временном ограничении движения со станции Полтава-Южная.

Пассажирам предлагают сесть на поезд №223 Харьков – Полтава в 13:50, а на станции Полтава-Южная пересаживаться на рейс №723 Полтава – Киев.

Представитель ЮЖД в комментарии корреспонденту издания подтвердил, что все поезда Интерсити в Харьков временно не будут курсировать.

Ограничения начинаются с 18 марта.

Пассажирам советуют обращаться в официальные каналы Укрзализныци для получения актуальной информации.

Напомним, 18 марта российские военные атаковали железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области. Вражеский беспилотник попал в тепловоз – возник пожар. В результате атаки травмированы машинист и его помощник.

Киев Укрзализныця поезд железная дорога Харьков интерсити ограничение движения
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Киеве ввели временные графики отключений света
18 марта 2026, 11:06
В Киевской области 13-летнего мальчика поразило током на крыше электрички
18 марта 2026, 10:57
В Сумской области чиновница налоговой требовала 2 млн грн взятки с предприятия
18 марта 2026, 10:43
Военный РФ получил пожизненное за убийство капитана в Херсонской области
18 марта 2026, 10:38
На Львовщине столкнулись легковушка и микроавтобус: четверо пострадавших
18 марта 2026, 10:28
Деньги ЕС и МВФ под угрозой: останется ли Украина без них
18 марта 2026, 10:18
Россияне сбросили две ФАБ-250 на Краматорск: среди раненых – дети
18 марта 2026, 09:51
РФ атаковала железную дорогу на Черниговщине: есть раненые
18 марта 2026, 09:27
В Сумской области за сутки – почти 50 обстрелов, двое пострадавших
18 марта 2026, 09:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Все блоги »