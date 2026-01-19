В Украине подорожали фрукты: как изменились цены за последнюю неделю

Иллюстративное фото

В Украине за последнюю неделю изменились цены на фрукты. Стало известно, что подорожало после новогодних праздников

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

За последнюю неделю в Украине подорожала груша с 25-55 до 30-55 гривен за килограмм. Виноград вырос в цене с 70 – 130 до 80 – 170 гривен за килограмм. При этом апельсин и мандарин стали дешевле.

Лимон за это время стал более дорогим: цена выросла с 95 – 110 до 110 – 120 гривен за килограмм. Хурма и гранат тоже подорожали.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.