Цены на овощи в Украине изменились: что подорожало, а что подешевело

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

За неделю белокочанная капуста подорожала с 8-10 до 9-10 гривен за килограмм. При этом вырос спрос на картофель, что привело к удорожанию до 12-14 гривен за килограмм.

Лук упал в цене с 7-9 до 5-7 гривен за килограмм. Тепличные помидоры за неделю подорожали с 80–10 до 90–100 гривен за килограмм. Кроме того, огурцы подорожали до 130–180 гривен за килограмм.

При этом килограмм цветной капусты подорожал с 35-45 до 50-60 гривен. В то же время редис теперь вырос в цене с 70-80 до 85-95 гривен за килограмм.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.