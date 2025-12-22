15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
22 декабря 2025, 12:10

Россия адаптировала FPV-дрон "Молния", установив Starlink и камеру для разведки – ГУР

22 декабря 2025, 12:10
Дрон "Молния". Фото: из открытых источников
Враг модифицировал ударный беспилотник "Молния" для ведения воздушной разведки

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

На портале War&Sanctions в разделе "Компоненты в оружии" опубликовали интерактивную схему, составляющие и электронные компоненты российского БПЛА "Молния-2Р".

Ранее ГУР сообщало о применении Россией FPV-камикадзе самолетного типа "Молния", который запускался из специальной катапульты и наводился на цель оператором. Затем противник начал использовать модификацию "Молния-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.

Россия адаптировала FPV-дрон "Молния", установив Starlink и разведывательную камеру.

Сейчас ГУР зафиксировало новую адаптацию этого БПЛА – "Молния-2Р", предназначенную для ведения воздушной разведки. Для этого российские разработчики интегрировали в аппарат микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО "Новый ай ти проект") с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.

Помимо курсовой FPV-камеры беспилотник получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки.

Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "Молнии-2Р" россияне установили спутниковый терминал Starlink.

С полным перечнем составляющих и электронных компонентов, их маркировкой и фото можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли данные о новой модификации российской "Герани" с авиаракетой Р-60 – с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, охотящихся на российские беспилотники.

Россия война молния ГУР FPV-дрон модификация
