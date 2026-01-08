З 22 січня поїзди "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим розкладом

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з відправленням з 22 січня за оновленими графіками руху

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає RegioNews.

Близько 70% внутрішніх рейсів з’являться в застосунку УЗ з 08:00, усі міжнародні – з 09:00. Решта квитків надійдуть у продаж поступово до кінця дня.

Компанія змінила розклад для 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміських. Це дозволить врахувати безпекові обмеження та зменшити затримки на пошкодженій ворогом фастівській ділянці, де триває відновлення інфраструктури.

Частину рейсів свідомо сповільнили, щоб підвищити безпеку пасажирів та залізничників і повернути прогнозованість сполучення.

За словами голови правління УЗ Олександра Перцовського, графіки за сім днів виконали роботу, на яку в Європі зазвичай відводять до п’яти місяців. Завдяки змінам компанія розраховує повернутися до рівня близько 91% вчасних прибуттів.

Оновлені графіки почнуть діяти з 22 січня.

Нагадаємо, із 14 грудня в Україні почав діяти оновлений графік руху пасажирських поїздів, який розширює можливості залізничних подорожей до країн Європейського Союзу. Укрзалізниця переглянула міжнародне сполучення та збільшила кількість маршрутів з 11 до 17.

