В Запорожье россияне убили пенсионера

Иллюстративное фото

В понедельник, 23 февраля, россияне ударили по Пологовскому району Запорожской области. К сожалению, в результате атаки погиб человек

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Россияне атаковали Запорожскую область дроном. Беспилотником враг попал по частному дому в городе Орехов. Взрывная волна и обломки повредили здание. В результате удара врага погиб 71-летний местный житель.

Напомним, ранее в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсона. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.