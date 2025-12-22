Фото: ДТЭК

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

"День энергетика начался с трудных новостей. РФ снова ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области", – говорится в сообщении.

Россияне атаковали два энергообъекта ДТЭК. Отмечается, что повреждения на объектах значительны. Для восстановления оборудования требуется время. Трудности добавляют и воздушные тревоги, звучащие каждый час,

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее заживить критическую инфраструктуру и вернуть свет в дома жителей Одесской области.

Напомним, ночью 22 декабря в Одессе в результате двух вражеских атак поврежден объект критической инфраструктуры города. Временно без электроснабжения осталась часть одного из районов.

В результате атак возникли пожары на энергообъектах, повреждены склады с удобрением и сельскохозяйственной техникой.