РФ атаковала два энергообъекта ДТЭК в Одесской области: повреждения значительны
Ночью 22 декабря российские войска атаковали объекты энергетики в Одесской области
Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.
"День энергетика начался с трудных новостей. РФ снова ударила по энергетической инфраструктуре Одесской области", – говорится в сообщении.
Россияне атаковали два энергообъекта ДТЭК. Отмечается, что повреждения на объектах значительны. Для восстановления оборудования требуется время. Трудности добавляют и воздушные тревоги, звучащие каждый час,
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее заживить критическую инфраструктуру и вернуть свет в дома жителей Одесской области.
Напомним, ночью 22 декабря в Одессе в результате двух вражеских атак поврежден объект критической инфраструктуры города. Временно без электроснабжения осталась часть одного из районов.
В результате атак возникли пожары на энергообъектах, повреждены склады с удобрением и сельскохозяйственной техникой.