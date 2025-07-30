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30 июля 2025, 18:44

Украинцев предупредили об ограничениях на границе с Польшей

30 июля 2025, 18:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Украинцев предупредили о возможных задержках на пункте пропуска "Грушев-Будомеж". Причина – ремонтные работы с польской стороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По сообщению польской стороны, 30 июля до 20.00 на территории сопредельного государства будут продолжаться ремонтные работы асфальтобетонного покрытия. В этой связи временно ограничено движение на трех полосах с польской стороны.

Пропуск автотранспорта осуществляется в штатном режиме. В то же время, возможно замедление движения.

Ранее пограничники предупредили о новых ограничениях в пункте пропуска "Шегини - Медика" во Львовской области. На украинской стороне идет реконструкция пункта пропуска "Шегини". Ведутся работы по демонтажу старого дорожного полотна и прокладке инженерных сетей. Это также влияет на общую пропускную способность.

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