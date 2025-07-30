Українців попередили про обмеження на кордоні з Польщею

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Українців попередили про можливі затримки на пункті пропуску "Грушів-Будомєж". Причина - ремонтні роботи з польського боку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За повідомленням польської сторони, 30 липня до 20:00 на території суміжної держави триватимуть ремонтні роботи асфальтобетонного покриття. У зв’язку з цим тимчасово обмежено рух на трьох смугах з польського боку.

Пропуск автотранспорту наразі здійснюється у штатному режимі. Водночас можливе уповільнення руху.

Раніше прикордонники попередили про нові обмеження в пункті пропуску "Шегині - Медика" на Львівщині. На українській стороні триває реконструкція пункту пропуску "Шегині". Ведуться роботи з демонтажу старого дорожнього полотна та прокладання інженерних мереж. Це також впливає на загальну пропускну здатність.