Военные моряки уничтожили 3 российских "шахеда"

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Сегодня ночью, 21 июля, военные моряки сбили три российских ударных дрона-камикадзе типа "Shahed-136"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.