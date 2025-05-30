Эксперт предупредил украинцев о возможных отключениях света летом

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По словам эксперта, в июле-августе ожидается определенный дефицит мощностей в вечерние часы, что приведет к необходимости увеличения импорта, который будет осуществить невозможно из-за искусственных цен ограничения.

Омельченко считает, что при прогнозируемом росте потребления летом из-за жары и ограниченных возможностей генерации, в частности ТЭС и ГЭС, действующие ценовые ограничения превращаются в системный риск для стабильности энергоснабжения.

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