Эксперт предупредил украинцев о возможных отключениях света летом
Сохранение текущих ценовых ограничений повышает риск дефицита электроэнергии летом 2025 года.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.
По словам эксперта, в июле-августе ожидается определенный дефицит мощностей в вечерние часы, что приведет к необходимости увеличения импорта, который будет осуществить невозможно из-за искусственных цен ограничения.
Омельченко считает, что при прогнозируемом росте потребления летом из-за жары и ограниченных возможностей генерации, в частности ТЭС и ГЭС, действующие ценовые ограничения превращаются в системный риск для стабильности энергоснабжения.
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