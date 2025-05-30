Експерт попередив українців про можливі відключення світла влітку

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на коментар директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

За словами експерта, в липні-серпні очікується певний дефіцит потужностей у вечірні години, що призведе до необхідності збільшення імпорту, який буде здійснити неможливо через штучні ціні обмеження.

Омельченко вважає, що при прогнозованому зростанні споживання влітку через спеку та обмежених можливостях генерації, зокрема ТЕС і ГЕС, чинні цінові обмеження перетворюються на системний ризик для стабільності енергопостачання.

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