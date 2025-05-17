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Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине на 18 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями. В восточных и северо-восточных областях днем в Карпатском регионе умеренные, на остальной территории местами небольшие дожди, местами грозы.

Температура воздуха ночью на Правобережье от 4 до 9 градусов тепла, а на Левобережье от 8 до 13 градусов тепла. Днем ожидается от 12 до 17 градусов выше нуля, а в юго-восточных регионах – от 18 до 23 градусов с плюсом.

В Карпатах ночью возможен небольшой дождь. Днем – умеренный мокрый снег. Температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла.

В Киевской области 18 мая будет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла. Днем от 12 до 17 градусов. В столице ночью прогнозируют от 6 до 8 градусов тепла, а днем — около 15 градусов выше нуля.