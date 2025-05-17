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Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні на 18 травня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У східних та північно-східних областях, вдень в Карпатському регіоні помірні, на решті території місцями невеликі дощі, подекуди грози.

Температура повітря вночі на Правобережжі від 4 до 9 градусів тепла, а на Лівобережжі — від 8 до 13 градусів тепла. Вдень очікується від 12 до 17 градусів вище нуля, а в південно-східних регіонах — від 18 до 23 градусів з плюсом.

У Карпатах вночі можливий невеликий дощ. Вдень — помірний мокрий сніг. Температура повітря від 0 до 5 градусів тепла.

У Київській області 18 травня буде невеликий дощ. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від 12 до 17 градусів. У столиці вночі прогнозують від 6 до 8 градусів тепла, а вдень — близько 15 градусів вище нуля.