За сутки ВСУ ликвидировали более 1200 россиян, уничтожили танки, арту и системы ПВО
За прошедшие сутки, 13 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 240 российских захватчиков, два танка, одну систему РСЗО, три средства ПВО, 14 боевых бронированных машин, 47 систем, 82 БпЛА оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 969 тысяч солдат.
Напомним, в 2025 году российская армия уже потеряла более 177 тысяч солдат.
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