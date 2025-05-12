За сутки ВСУ ликвидировали почти 1200 россиян, — Генштаб
За прошедшие сутки, 11 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 170 российских захватчиков, восемь танков, 27 боевых бронированных машин, три средства ПВО, 48 артсистем, 141 БпЛА оперативно-тактического уровня и 171 единицу автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 967 тысяч солдат.
Напомним, за прошедшую неделю ВСУ ликвидировали около 9 080 оккупантов и 1 921 единицу вооружения и военной техники российских захватчиков.
Подразделение "Феникс" уничтожило российскую пехоту и технику: видеоВсе новости »
12 мая 2025, 02:45Пограничники уничтожили в Сумской области вражеские беспилотники-камикадзе: фото
11 мая 2025, 16:25Пограничники показали, как охотятся на артиллерию россиян под Волчанском
11 мая 2025, 08:30
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
САП и НАБУ объяснили, почему не комментируют обыски у чиновников Нацгвардии
12 мая 2025, 13:58На Сумщине украинские дроны сожгли российские укрытия и транспорт оккупантов
12 мая 2025, 13:55В Украине хотят значительно повысить минимальную зарплату
12 мая 2025, 13:54На Прикарпатье с начала года полиция разыскала 64 пропавших ребенка
12 мая 2025, 13:43В Тернопольской области водитель Audi сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия
12 мая 2025, 13:42В Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину
12 мая 2025, 13:31В Киеве пьяные "блоггеры" хвастались оружием в прямом эфире
12 мая 2025, 13:28На Львовщине задержан злоумышленник, подозреваемый в распространении наркотиков
12 мая 2025, 13:21В Тернопольской области нетрезвый водитель пытался "договориться" за 10 000 грн с полицейскими
12 мая 2025, 13:10В Одесской области будут судить работницу правоохранительных органов, которая за 3000 долларов предлагала мужчинам беспрепятственно уехать за границу
12 мая 2025, 12:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну