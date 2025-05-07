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У четвер в деяких областях України будуть заморозки. При цьому синоптики не прогнозують опадів

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні 8 травня не прогнозують опадів в більшості областей. Короткочасні дощі можливі лише в Карпатському регіоні та на південному сході.

Температура повітря вночі в північних та більшості східних областей від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Вдень від 9 до 14 градусів тепла. В інших регіонах вночі від 6 до 11 градусів, а вдень — від 15 до 20 градусів тепла.

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки до 3 градусів. Вдень від 9 до 14 градусів тепла. У столиці вночі від 4 до 6 градусів, а вдень від 12 до 14 градусів вище нуля.

Також синоптики попередили, що 07-10 травня у південній частині, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Вінницькій області та місті Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки.