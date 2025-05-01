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В Украине в пятницу 2 мая ожидается прохладная погода в большинстве областей. При этом осадков не предполагается

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews .

В пятницу в Украине будет холодная ночь, повышение давления и прохладный день. Синоптики прогнозируют облачность, но без осадков. Дожди будут только в восточных областях и Крыму.

Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла. В северных, большинстве западных и центральных областей на поверхности грунта заморозки от 0 до 5 градусов. В южных областях от 5 до 10 градусов тепла. Днем от 11 до 16 градусов тепла. В западных и южных областях от 16 до 21 градусов.

В Киевской области ночью температура от 1 до 6 градусов тепла. На поверхности почвы заморозки от 0 до 5 градусов. Днем от 11 до 16 градусов тепла. В столице ночью от 3 до 5 градусов. Днем – от 14 до 16 градусов с отметкой плюс.

Также синоптики предупредили, что с 2 по 4 мая (кроме Крыма и Львовской области), а также 3-4 мая (кроме Крыма и Львовской, Волынской и Ровенской областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.