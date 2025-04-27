В Черном море находится один носитель "Калибров", — ВМС

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Сегодня утром российская армия вывела в акваторию Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". На борту – до шести ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

в Средиземном море украинские военные фиксируют четыре вражеских корабля, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Напомним, недавно украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".