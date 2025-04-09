Пограничники показали, как наносят сокрушительные удары по позициям оккупантов
Пограничники в составе Сил обороны наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Благодаря высокой точности и профессионализму операторов БПЛА враг несет значительные потери: уничтожен вражеский склад боеприпасов, ликвидирована позиция минометчиков, разминирована дорога, а также нанесены сокрушительные удары по позициям, укрытиям и блиндажам врага", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Донецком направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российские зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор".
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