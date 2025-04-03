Якою буде погода в Україні в п'ятницю, 4 квітня: прогноз Укргідрометцентру
У більшості областей в п'ятницю, 4 квітня, очікується тепла погода. Проте в деяких областях може бути невеликий дощ
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.
В Україні очікується мінлива хмарність. При цьому опади 4 квітня прогнозують лише місцями в південних регіонах. Температура повітря вночі від 3 до 8 градусів тепла, вдень - від 14 до 19 градусів тепла. У Карпатах вночі близько 0 градусів, вдень від 9 до 14 градусів вище нуля.
У Київській області мінлива хмарність без опадів. Вночі прогнозують від 3 до 8 градусів тепла, вдень від 14 до 19 градусів тепла. У столиці очікується від 4 до 6 градусів тепла вночі, вдень від 17 до 19 градусів тепла.
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