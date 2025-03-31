Якою буде погода у вівторок, 1 квітня: прогноз Укргідрометцентру
В Укргідрометцентрі поділились прогнозом погоди на 1 квітня. У вівторок в Україні очікуються дощі
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.
У вівторок в Україні вдень у північних областях помірні дощі. При цьому на півдні і на південному сході опадів не прогнозують. Погода буде хмарною, кажуть синоптики.
Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень - від 8 до 13 градусів тепла. У південній та південно-східній частині від 13 до 18 градусів вище нуля.
У Київській області буде хмарно. Вночі та вдень очікується дощ. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від 8 до 13 градусів тепла. У столиці вночі прогнозують від 7 до 9 градусів тепла, а вдень близько 10 градусів вище нуля.
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