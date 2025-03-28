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В Украине в субботу ожидается переменная облачность. При этом в большинстве областей не будет осадков

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине ожидается переменная облачность. Осадки возможны в южных регионах, а также утром и днем в Закарпатье и Прикарпатье. В Карпатах возможны сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, на юге – от 4 до 9 градусов тепла. Днем от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах от 4 до 9 градусов тепла.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов выше нуля, а днем от 13 до 18 градусов тепла. В столице от 2 до 4 градусов тепла ночью, а днем около 15 градусов тепла.