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26 марта 2025, 18:20

Украинцев предупредили о погоде на 27 марта

26 марта 2025, 18:20
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В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на 27 марта. В Украине ожидается спокойная погода с теплой воздушной массой

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В четверг, 27 марта, в Украине облачно с прояснениями. Осадки возможны только на юго-западе, Волыни и Ровенщине. Кроме того, ночью и утром в восточных областях возможен туман.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 тепла, на юге – от 4 до 9 градусов тепла. Днем от 11 до 16 градусов выше нуля. В Закарпатье, в южных регионах и в Крыму от 15 до 20 градусов тепла.

В Киевской области ночью от 0 до 5 тепла, днем от 11 до 16 градусов тепла. В столице ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем – около 15 градусов тепла.

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