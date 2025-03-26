Украинцев предупредили о погоде на 27 марта
В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды на 27 марта. В Украине ожидается спокойная погода с теплой воздушной массой
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.
В четверг, 27 марта, в Украине облачно с прояснениями. Осадки возможны только на юго-западе, Волыни и Ровенщине. Кроме того, ночью и утром в восточных областях возможен туман.
Температура воздуха ночью от 0 до 5 тепла, на юге – от 4 до 9 градусов тепла. Днем от 11 до 16 градусов выше нуля. В Закарпатье, в южных регионах и в Крыму от 15 до 20 градусов тепла.
В Киевской области ночью от 0 до 5 тепла, днем от 11 до 16 градусов тепла. В столице ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем – около 15 градусов тепла.
Стало известно, какой будет погода в апрелеВсе новости »
24 марта 2025, 19:55
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
СБУ объявила о подозрении известному пропагандисту
26 марта 2025, 19:37В Сумской области еще из четырех населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию
26 марта 2025, 18:54В Киевском ТЦК прокомментировали информацию об избиении мобилизованного
26 марта 2025, 18:32Стало известно, сколько домов в Киеве уже отключили от отопления
26 марта 2025, 18:04Стрельба в Киеве: полиция задержала стрелку
26 марта 2025, 17:53В Ровенской области разоблачили канал переправки мужчин призывного возраста в Беларусь
26 марта 2025, 17:39В Чернигове суд вынес приговор мужчине, который во время минуты молчания восклицал "Слава России"
26 марта 2025, 16:59Россияне снова ударили по Краматорску: какие последствия
26 марта 2025, 16:55В Днепропетровской области судья за 17 тысяч долларов заказал у бандитов похищение человека: как его наказали
26 марта 2025, 16:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все блоги »