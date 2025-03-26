Українців попередили про погоду на 27 березня
В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди на 27 березня. В Україні очікується спокійна погода з теплою повітряною масою
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.
У четвер, 27 березня, в Україні очікується хмарно з проясненнями. Опади можливі лише на південному заході, Волині та Рівненщині. Крім того, вночі та вранці у східних областях можливий туман.
Температура повітря вночі від 0 до 5 тепла, на півдні - від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від 11 до 16 градусів вище нуля. На Закарпатті, у південних регіонах та в Криму від 15 до 20 градусів тепла.
У Київській області вночі від 0 до 5 тепла, вдень від 11 до 16 градусів тепла. У столиці вночі від 2 до 4 градусів тепла, вдень - близько 15 градусів тепла.
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