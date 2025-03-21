Пограничники показали, как уничтожают технику окупантов в Харьковской области
Военнослужащие Государственной пограничной службы продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам в Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
Разведывательно-ударные группы БпЛА и артиллеристы бригады "Гарт" нанесли ряд ударов по огневым позициям противника. В частности, поражения потерпели вражеские БМП, две пушки Д-30 и одна МТ-12 "Рапира", уничтожены четыре точки взлета БпЛА.
Ранее украинские пограничники показали, как работают по врагу в Харьковской области.
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