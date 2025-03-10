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10 березня 2025, 19:48

У США заявили, що від результатів переговорів у Саудівській Аравії залежатиме відновлення допомоги Україні

10 березня 2025, 19:48
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фото: ілюстративне
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Подальша допомога Україні залежатиме від результатів переговорів у Джидді

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам на борту урядового літака перед приземленням у Саудівській Аравії, куди він прибув у понеділок на переговори з українською делегацією, передає RegioNews із посиланням на BBC.

На питання про те, чи зможе Україна далі отримувати американську допомогу, дипломат відповів, що це вирішиться завтра, 11 березня.

Також Рубіо повідомив, що президент Дональд Трамп сподівається, що сторони украдуть угоду про корисні копалини.

"Ви не досягнете припинення вогню та закінчення цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки", - наголосив Рубіо, додавши, що після цього США дізнаються, якою буде позиція РФ.

Нагадаємо, Трамп знову зробив скандальні заяви щодо України та війни і заявив, що наша "країна може не вижити в будь-якому випадку".

США Саудівська Аравія Україна політика перемовини РФ
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