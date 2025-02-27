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Прокуратура объявила о подозрении генеральному директору российской авиастроительной корпорации. По данным следствия, он понимал, зачем поставляются самолеты для российской армии

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что сообщили о подозрении генеральному директору российской авиастроительной корпорации. Его обвиняют в пособничестве в ведении агрессивной войны.

Понятно, что он, выполняя преступный план от высшего политического управления РФ, организовывал поставку Министерству обороны РФ модернизированные самолеты. В частности, это Ил-76МД-90А, Ил-76МД-М, Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ, Су-30СМ2, Як-130, А-50У, Ту-22М3, Миг-31.

"При этом гендиректор корпорации достоверно знал об их использовании на территории Украины в ходе проведения так называемой "специальной военной операции". То есть подозреваемый предоставил орудия и средства для ведения агрессивной войны", - сообщили правоохранители.

Справка . Россияне активно используют авиацию в войне против Украины. В частности, на линии фронта в Луганской, Донецкой, Николаевской и Запорожской областях враг часто использует Су-25. Этот штурмовик оснащают авиапушками, авиабомбами разного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух-земля".

Для обстрелов прифронтовых областей оккупанты используют также Су-34. В частности, против украинского населения оккупанты атакуют с Ту-22М3. Эти самолеты способны нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22. Такое оружие россияне используют против гражданского населения Украины.