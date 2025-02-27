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Прокуратура оголосила про підозру генеральному директору російської авіабудівної корпорації. За даними слідства, він розумів, для чого поставляються літаки для російської армії

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що повідомили про підозру генеральному директору російської авіабудівної корпорації. Його звинувачують в пособництві у веденні агресивної війни.

Відомо, що він, виконуючи злочинний план від вищого політичного керівництва РФ, організовував поставку Міністерству оборони РФ модернізовані літаки. Зокрема, це Іл-76МД-90А, Іл-76МД-М, Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ, Су-30СМ2, Як-130, А-50У, Ту-22М3, Міг-31.

"При цьому гендиректор корпорації достовірно знав про їх використання на території України в ході проведення так званої "спеціальної воєнної операції". Тобто підозрюваний надав знаряддя та засоби для ведення агресивної війни", - повідомили правоохоронці.

Довідка. Росіяни активно використовують авіацію у війні проти України. Зокрема, на лінії фронту в Луганській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій областях ворог часто використовує Су-25. Цей штурмовик оснащують авіагарматами, авіабомбами різного калібру і призначення, керованими і некерованими ракетами "повітря-земля".

Для обстрілів прифронтових областей окупанти використовують також Су-34. Зокрема, проти українське населення окупанти атакують з Ту-22М3. Ці літаки здатні нести надзвукові протикорабельні ракети Х-22. Таку зброю росіяни використовують проти цивільного населення України.