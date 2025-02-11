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11 февраля 2025, 19:40

"Правды НИХРА не услышал": известный ведущий раскритиковал интервью Потапа россиянину Дудю

11 февраля 2025, 19:40
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Фото: YouTube
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Украинский телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на интервью Потапа российскому журналисту. По мнению интервьюера, Потап находится вне контекста происходящего в Украине.

Об этом телеведущий рассказал на своем YouTube-канале "Анатолич не молчит", передает RegioNews.

Накануне рэпер Потап дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, что вызвало немало гейта со стороны украинцев в соцсетях. Отреагировал и украинский ведущий Анатолий Анатолич. Он заявил, что Потап в этом интервью не дал ни четкого ответа.

При этом несколько раз, заявил Анатолич, рэппер вообще врал или не давал конкретики: например, не было точного ответа о "заочной службе в ТРО", а также о выездах за границу.

"Если ты уже соглашаешься дать интервью либералу Дудю, то донеси более четкую позицию, что Россия виновата, поспорь с Дудем. То, что кто-то, возможно, будет ассоциировать Потапа с позицией целой страны - тоже не нравится. Правды никто не услышал", - говорит Анатолий Анатолий.

Также Анатолич подчеркнул, что Потап находится вне контекста того, что реально происходит в Украине, потому что сам здесь не живет.

"Еще у меня вопрос, ну неужели нельзя было нормально подготовиться к вопросам. О выезде за границу, о штанах и о том, что мы "не понимали", что Крым аннексировали и прочее. Может, врать россиянину - это ок, за это не осуждаю, но ведь это и здесь посмотрят. А зачем нам бредет".

Справка . Юрий Дудь, которому Потап дал интервью, публично выступил против полномасштабной войны РФ против Украины. Однако его позиция имеет многочисленные "но". Например, в 2016 году российский журналист заявлял, что "украинская Революция достоинства оказалась не столь достойной". В 2019 году в интервью с Дмитрием Гордоном он назвал российскую агрессию против Украины "ссорой".

Также Юрий Дудь в интервью с блоггером Иваном Рудским пытался иронизировать над ним за то, что тот поддерживает Майдан и хотел находиться на местном Майдане в Днепре. Дудь тогда заявил блоггеру, что якобы "не все так однозначно".

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