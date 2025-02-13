08:59  13 лютого
Україна отримає від Нідерландів понад два десятка БТР для транспортування поранених
10:05  13 лютого
Україна закликає світ покарати Росію за депортацію українських дітей
07:28  13 лютого
Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2025, 14:55

"Ігри нескорених-2025": Україна здобула 16 медалей у зимових видах спорту

13 лютого 2025, 14:55
Читайте также на русском языке
фото: The Invictus Games Vancouver Whistler 2025
Читайте также
на русском языке

Українці здобули 16 медалей у п’яти зимових видах спорту на "Іграх Нескорених" у Канаді

Про повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає RegioNews.

Зазначається, що учасники змагались у гірськолижному спорті, сноубордингу, лижних перегонах, біатлоні та скелетоні.

Українці були заявлені в усіх видах спорту та всюди здобули нагороди: шість "золотих", пʼять "срібних" та пʼять "бронзових".


Медалісти "Ігор нескорених"

  • Біатлон: Олег Омельчук – "золото", Руслан Сергійчук – "золото", Іван Лавренюк –"срібло", Олександр Андрієнко – "бронза", Артур Милін – "бронза".
  • Лижні перегони: Анатолій Бирко – "золото", Володимир Марченко – "золото", Ярослав Шаркий – "срібло" , Віктор Дикий – "срібло", Валерій Одайник – "бронза".
  • Гірськолижний спорт: Сергій Гордієвич – "золото", Олексій Горб – "срібло", Арсен Рябошапко – "срібло".
  • Сноубординг: Олександр Андрощук – "золото", Ігор Олійник –"бронза";
  • Скелетон: Ілля Гайдук – "бронза".

Що відомо про змагання

У Канаді в місті Ванкувер із 8 по 16 лютого проходять "Ігри Нескорених" ("Invictus Games").

Це – міжнародний захід із адаптивних видів спорту серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службового обов'язку.

Цьогоріч до основного складу української збірної входять 35 спортсменів. Усі вони проходили службу у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року.

Загалом участь у Іграх цього року беруть більше 550 поранених бійців з 23 країн.

Ігри Нескорених вперше проходять у гібридному форматі, коли учасники беруть участь не лише у літніх, а й у зимових видах спорту.

Канада Ігри Нескоренних 2025 зима змагання медаль
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
Трамп і Путін розпочинають підготовку до зустрічі - Кремль
13 лютого 2025, 15:46
Зеленський назвав умови, за яких із Порошенка знімуть санкції РНБО
13 лютого 2025, 15:34
На Франківщині мікроавтобус збив пішохода: чоловік помер у лікарні
13 лютого 2025, 15:10
На Черкащині рибалка провалився під лід і загинув
13 лютого 2025, 14:59
На Волині затримали ділків, які виготовляли фальшиві водійські посвідчення
13 лютого 2025, 14:41
США йде на поступки перед Путіним ще до початку переговорів - міністр оборони Німеччини
13 лютого 2025, 14:36
На Луганщині Сили оборони знищили російський "Град"
13 лютого 2025, 14:35
Правоохоронці готують підозру батькам Козюри: в чому їх звинувачують
13 лютого 2025, 14:30
Опитування показало, кого українців вважають лідером опозиції
13 лютого 2025, 14:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »