"Ігри нескорених-2025": Україна здобула 16 медалей у зимових видах спорту

фото: The Invictus Games Vancouver Whistler 2025

Українці здобули 16 медалей у п’яти зимових видах спорту на "Іграх Нескорених" у Канаді

Про повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає RegioNews.

Зазначається, що учасники змагались у гірськолижному спорті, сноубордингу, лижних перегонах, біатлоні та скелетоні.

Українці були заявлені в усіх видах спорту та всюди здобули нагороди: шість "золотих", пʼять "срібних" та пʼять "бронзових".



Медалісти "Ігор нескорених"

Біатлон: Олег Омельчук – "золото", Руслан Сергійчук – "золото", Іван Лавренюк –"срібло", Олександр Андрієнко – "бронза", Артур Милін – "бронза".

Лижні перегони: Анатолій Бирко – "золото", Володимир Марченко – "золото", Ярослав Шаркий – "срібло" , Віктор Дикий – "срібло", Валерій Одайник – "бронза".

Гірськолижний спорт: Сергій Гордієвич – "золото", Олексій Горб – "срібло", Арсен Рябошапко – "срібло".

Сноубординг: Олександр Андрощук – "золото", Ігор Олійник –"бронза";

Скелетон: Ілля Гайдук – "бронза".

Що відомо про змагання

У Канаді в місті Ванкувер із 8 по 16 лютого проходять "Ігри Нескорених" ("Invictus Games").

Це – міжнародний захід із адаптивних видів спорту серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службового обов'язку.

Цьогоріч до основного складу української збірної входять 35 спортсменів. Усі вони проходили службу у зоні бойових дій в російсько-українській війні з 2014 року.

Загалом участь у Іграх цього року беруть більше 550 поранених бійців з 23 країн.

Ігри Нескорених вперше проходять у гібридному форматі, коли учасники беруть участь не лише у літніх, а й у зимових видах спорту.